مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل صنعت برق برای دوره سرد سال گفت: با توجه به احتمال محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، سناریو‌های مختلف مدیریت مصرف و تأمین برق در زمستان باید از هم‌اکنون طراحی و تمرین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد در جمع کارکنان مدیریت برق شهرستان نیشابور، با اشاره به تفاوت شرایط تأمین برق در تابستان و زمستان اظهار کرد: در فصل سرد، بار‌های کشاورزی و سرمایشی به حداقل می‌رسد و عمده مصرف مربوط به بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری، عمومی و اداری خواهد بود؛ از این رو لازم است برای شرایط مختلف محدودیت انرژی برنامه مشخص داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مسئله اصلی صنعت برق در زمستان می‌تواند «محدودیت انرژی» از محدودیت سوخت نیروگاه‌ها باشد، افزود: این شرایط با محدودیت چند ساعت اوج مصرف در تابستان متفاوت است و ممکن است مدیریت مصرف در ساعات مختلف شبانه‌روز ضرورت پیدا کند.

مدیرعامل توانیر بر اولویت‌بندی بار‌های حیاتی و مهم تأکید کرد و گفت: مراکز درمانی، امنیتی و سایر مراکز حساس و ضروری باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرند و برای سطوح مختلف محدودیت، سناریو‌های عملیاتی از پیش تعیین شده باشد.

اله‌داد همچنین مدیریت روشنایی‌های مازاد و سایر مصارف قابل‌کنترل را از ظرفیت‌های کاهش مصرف در دوره سرد دانست و افزود: هر میزان صرفه‌جویی در مصرف برق، به کاهش نیاز به سوخت نیروگاه‌ها کمک می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف یکی از مهم‌ترین راهکار‌های عبور از دوره سرد است، گفت: تجربه و توان تخصصی کارکنان صنعت برق نشان داده است که با برنامه‌ریزی، آمادگی و تلاش مجموعه همکاران می‌توان شرایط دشوار را با موفقیت مدیریت کرد.