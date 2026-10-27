رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در سفر به شهرکرد گفت: جامعه هدف حمایت‌های انجمن‌های حمایت از زندانیان، تنها افراد زندانی نیستند، بلکه خانواده‌های آنان نیز بخش مهمی از این جامعه را تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آسیابی افزود: با توجه به پیش‌بینی اعتبارات برای تأمین نیازمندی‌های مربوط به زندانیان، چالش اصلی در حوزه حمایت از خانواده‌های آنان، محدودیت استفاده از اعتبارات دولتی برای تأمین این نیازهاست.

وی گفت: ازاین‌رو، انجمن‌های حمایت از زندانیان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، خیران، ستاد دیه و سایر نهاد‌های حمایتی، برای تأمین نیاز‌های این خانواده‌ها تلاش می‌کنند.

اهدای جهیزیه به خانواده‌های نیازمند، حمایت از تحصیل فرزندان زندانیان و تأمین بخشی از نیاز‌های ضروری زندگی آنان، از جمله اقدامات حمایتی در این حوزه است که با مشارکت خیران و نیکوکاران دنبال می‌شود.

آسیابی گفت: در همین راستا، ۲۴۶ انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور با هدف جذب مشارکت‌های مردمی و هدایت کمک‌های خیرخواهانه به سمت خانواده‌های زندانیان فعالیت دارند.