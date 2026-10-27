به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوم لیگ برتر فوتسال بانوان، امروز از ساعت ۱۱ با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد. هفته‌ای که در آن استقلال تهران و پالایش نفت آبادان پس از شروعی پرقدرت در رقابت‌های هفته نخست در پی ادامه روند موفق خود هستند و سایر تیم‌ها نیز برای جبران نتایج هفته اول و تثبیت جایگاهشان وارد میدان شدند.

استقلال تهران مدافع عنوان قهرمانی پس از پیروزی پرگل ۱۲ بر صفر مقابل مس رفسنجان در هفته دوم به مصاف گلبرگ تاکستان رفت.

در گروه دوم پالایش نفت آبادان پس از پیروزی هشت بر صفر برابر پارسه کرمان در یکی از دیدار‌های مهم هفته به مصاف پلی‌وایتال دلیجان رفت.

پالایش نفت اصفهان نیز که هفته نخست را با پیروزی چهار بر صفر مقابل پیشتازان خرم‌آباد پشت سر گذاشت برابر مس رفسنجان قرار گرفت.

در دیگر دیدار‌ها سپاهان اصفهان به مصاف تکنیک برتر بابلسر رفت، دو تیمی که هفته نخست را با شکست پشت سر گذاشتند و برای بازگشت به مسیر امتیازگیری انگیزه زیادی داشتند.

همچنین نور ملارد برابر پارسه کرمان قرار گرفت.