مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز از کشف و ضبط ۳۸۰ قلم اثر تاریخی و دستگیری ۵۷ متخلف در جریان اقدامات حفاظتی ۱۸ ماه گذشته خبر داد؛ اقداماتی که با مشارکت یگان حفاظت میراث فرهنگی، فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، نادر زینالی با اشاره به ضرورت مقابله با تعرض به آثار تاریخی اظهار کرد: حفاظت از میراث فرهنگی تنها به نگهداری بناها و محوطه‌های تاریخی محدود نیست، بلکه شناسایی و جلوگیری از قاچاق، جابه‌جایی غیرمجاز و خریدوفروش غیرقانونی اشیای تاریخی نیز بخش مهمی از این مأموریت را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: اشیای تاریخی بخشی از شواهد مادی گذشته به شمار می‌روند و هرگونه آسیب، خروج غیرقانونی یا انتقال خارج از ضوابط آن‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمند مرتبط با تاریخ و فرهنگ جوامع را در معرض نابودی قرار دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز با تأکید بر نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در مقابله با تخلفات این حوزه تصریح کرد: پیگیری مستمر پرونده‌ها، افزایش نظارت و هماهنگی میان نهادهای مسئول، از عوامل مؤثر در شناسایی تخلفات و برخورد قانونی با افراد متخلف است.

زینالی همچنین خاطرنشان کرد: اهمیت آثار تاریخی صرفاً به قدمت آن‌ها وابسته نیست؛ این آثار می‌توانند اطلاعاتی درباره سبک زندگی، باورها، هنر و تحولات اجتماعی دوره‌های مختلف ارائه دهند. از این منظر، حفاظت از آن‌ها علاوه بر پاسداری از هویت تاریخی استان، در حفظ منابع مطالعاتی و فرهنگی برای نسل‌های آینده نیز اهمیت دارد.

وی در پایان بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه و تقویت نظارت بر میراث فرهنگی تأکید کرد و صیانت از این سرمایه‌ها را نیازمند مشارکت هماهنگ دستگاه‌های مسئول و توجه مستمر به پیشگیری، شناسایی و پیگیری قانونی تخلفات دانست.