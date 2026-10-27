در نخستین ماه پاییز ۱۰.۵ میلیون تن محصول صنعتی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به ارزش ۴۹۴ همت در بورس کالا مبادله شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی بورس کالای ایران در ماه مهر ۱۴۰۵، در ۳ رینگ محصولات صنعتی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، ۴۹۴ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات و بیش از ۱۰.۵ میلیون تن حجم قرارداد را به ثبت رساند.

محصولات صنعتی با حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان ارزش و نزدیک به ۹ میلیون تن حجم قرارداد، بیش‌ترین سهم را در میان این ۳ بخش داشتند. در رینگ پتروشیمی، پلی‌اتیلن با بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات در صدر قرار گرفت و در بخش فرآورده‌های نفتی نیز مواد سنگین پالایشی با ۴۳ هزار میلیارد تومان بیش‌ترین ارزش معاملات را ثبت کردند.

از نظر حجم، سیمان در بخش صنعتی با بیش از ۵ میلیون و ۳۶۸ هزار تن، کود و مواد شیمیایی پایه در بخش پتروشیمی با حدود ۱۶۵ هزار تن و مواد سنگین پالایشی در بخش فرآورده‌های نفتی با بیش از ۶۲۲ هزار تن، بیش‌ترین حجم قرارداد را به خود اختصاص دادند.