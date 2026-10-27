به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حق‌نیا اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه جامع ترددشماری استان، از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، کل تردد ثبت‌شده در محورهای مواصلاتی خوزستان به ۱۸۸ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۶۵ تردد رسیده است.

وی با اشاره به نقش کلیدی خوزستان در حوزه ترانزیت و لجستیک کشور افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۲۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۳۹۴ تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است که این حجم بالا، گویای فعالیت گسترده ناوگان باری جابجایی کالا در محورهای استان است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان درباره پرترددترین محورهای استان گفت: محور ماهشهر ـ بندر امام خمینی (ره) با ثبت ۴ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۹۸۰ تردد، در صدر محورهای پرتردد استان قرار دارد. همچنین محورهای آبادان ـ خرمشهر با ۴ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۷۱۶ تردد و خرمشهر ـ آبادان با ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۹۵۶ تردد به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

حق‌نیا در ادامه به وضعیت تجهیزات نظارتی و پایش هوشمند راه‌های استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴۴ دستگاه ترددشمار، ۶۰ دوربین نظارت تصویری و ۱۶۳ دوربین کنترل سرعت در محورهای استان فعال بوده و وضعیت ترافیک را رصد می‌کنند.

وی در پایان با تأکید بر استمرار طرح‌های توسعه‌ای ایمنی و هوشمندسازی جاده‌ها خاطرنشان کرد: به‌منظور ارتقای ضریب ایمنی ترددها و نظارت بیشتر بر محورهای مواصلاتی، ۶ سامانه نظارت تصویری جدید در حال اضافه شدن به شبکه نظارتی استان است.