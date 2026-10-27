برنامه‌های «شهر امن» با بررسی دلایل تصادفات نیمه اول در سال، «به خانه برمی‌گردیم» با بررسی موضوعاتی از قبیل ثبت رسمی معاملات تا شیوه‌های سنگ‌تراشی و «از خونه شروع کن» با محوریت هنر قالی بافی، از شبکه‌های تهران و دو امروز و چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ پخش می‌شوند.

تحلیل تصادفات تا هنر قالی‌بافی؛ نگاهی به برنامه‌های شبکه‌های تهران و دو

تحلیل تصادفات تا هنر قالی‌بافی؛ نگاهی به برنامه‌های شبکه‌های تهران و دو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در برنامه‌های امروز تلویزیون، رئیس پلیس راهور به بررسی علت تصادفات نیمه اول سال می‌پردازد، مشاور حقوقی از قانون الزام به ثبت رسمی املاک می‌گوید و داستان موفقیت زنان قالی‌باف در فیروزکوه روایت می‌شود.





برنامه شهر امن؛ بررسی تصادفات پایتخت

برنامه «شهر امن» چهارشنبه ۶ آبان با حضور رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، به بررسی تصادفات پایتخت در نیمه اول سال جاری می‌پردازد.

سرهنگ «محمد آریانا»، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، در این برنامه ضمن تحلیل زمان، مکان و گروه سنی تصادفات، به بررسی دلایل تصادفات نیمه اول سال، همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی درباره تخلفات حادثه‌ساز برای گروه‌های مختلف کاربران ترافیکی می‌پردازد.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «مجتبی احمدی» و اجرای «ابوالفضل اینانلو»، روز‌های زوج ساعت ۶:۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

مجله به خانه برمی‌گردیم؛ از حقوق تا هنر

مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوعاتی از قبیل نقش خانواده در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاوره زوجین، آموزش تکنیک‌های سنگ‌تراشی و آشپزی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «حسین مولایی» و «زینب پورابراهیم»، «سید تقی کمالی»، کارشناس رسانه، درباره محافظت از فرزندان در برابر تهدید‌های فضای مجازی، نقش والدین در ایجاد محیط ایمن و تقویت آگاهی فرزندان، گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، «اکبر زمانی»، مشاور حقوقی، درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آشنایی با انواع اسناد ملکی، نکات مهم در انجام صحیح معاملات و پیشگیری از تقلب و بلاتکلیفی حقوقی، سخن خواهد گفت.

علاوه بر این، دکتر «نصیرالدین جاویدی»، روان‌شناس بالینی، درباره انتخاب مشاور متخصص و نقش مشاوره صحیح در حفظ و بهبود روابط زناشویی، به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

«نسرین سلیمانی»، مربی هنری، نیز در این برنامه به آموزش تکنیک‌های سنگ‌تراشی، نقش این هنر در تزئین و معماری و خلاقیت در استفاده از سنگ به‌عنوان ماده هنری می‌پردازد.

در بخش آشپزی برنامه نیز «سمیه زینعلی»، مربی آشپزی، طرز تهیه «کاکا کدو» یا «نان کدو» با مواد اصیل و روش سنتی را آموزش می‌دهد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهراان پخش می‌شود.

از خونه شروع کن؛ روایت موفقیت در قالی‌بافی

برنامه «از خونه شروع کن» در قسمت چهل و چهارم، به بررسی داستان موفقیت و اشتغال‌زایی دو بانوی اهل فیروزکوه می‌پردازد.

در این قسمت، روایت زندگی پرفراز و نشیب «ناهید خمی» و «فاطمه یوسفیان» با محوریت هنر قالی‌بافی دنبال می‌شود. ناهید خمی که از راهبران نمونه کشور در این حوزه به شمار می‌رود، با آموزش رایگان این هنر به بیش از دو هزار نفر، توانسته است برای ۵۰۰ نفر در مناطق مختلف فیروزکوه و اطراف آن اشتغال ایجاد کند.

همچنین داستان فاطمه یوسفیان، از شاگردان موفق ناهید خمی، روایت می‌شود که با شروع فعالیت در منزل خود، اکنون به عنوان مربی قالی‌بافی مشغول به کار است. در این قسمت، دکتر فاطمه کریم‌وند (کارشناس کسب‌وکار) و دکتر کمیل رودی (مربی کسب‌وکار) با ارائه راهکار‌های تخصصی، مسیر توسعه کسب‌وکار و عبور از چالش‌های پیش‌روی این دو بانوی کارآفرین را بررسی می‌کنند.

هدف از ساخت برنامه «از خونه شروع کن» حمایت از مشاغل خانگی است که به عنوان کسب و کار‌های کوچک، در جهت ایجاد درآمد خانواده ها، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

این برنامه کاری از گروه خانواده شبکه دو با همکاری کمیته امداد امام خمینی است و پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۹:۱۵ با اجرای شاهین جمشیدی، تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی و کارگردانی رضا داستانی پخش می شود.