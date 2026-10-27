عملیات خط‌کشی و تعیین محل دقیق توقف تاکسی‌ها در خطوط ویژه شهر قم با هدف ساماندهی ایستگاه‌ها، تسهیل سوار و پیاده شدن مسافران و کاهش اختلال در ترافیک شهری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد عباسی، سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم، از آغاز اجرای عملیات خط‌کشی ایستگاه‌های تاکسی در خطوط ویژه شهر خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هماهنگی سازمان تاکسیرانی و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم و با تشکیل تیم‌های تخصصی فنی و اجرایی در حال اجراست.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری افزود: در این عملیات، محل دقیق استقرار و توقف تاکسی‌ها با توجه به ظرفیت مسیرها، شرایط ترافیکی و نیاز شهروندان بررسی و پس از تأیید نهایی، خط‌کشی و علامت‌گذاری می‌شود.

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با بیان اینکه این اقدام با هدف کاهش بی‌نظمی در محل توقف خودرو‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: ساماندهی ایستگاه‌های تاکسی می‌تواند به تسهیل تردد مسافران، افزایش نظم در توقف خودرو‌ها و جلوگیری از ایجاد ترافیک در نقاط حساس شهری کمک کند.

عباسی با اشاره به زمان اجرای عملیات خاطرنشان کرد: این فعالیت‌ها در ساعات ابتدایی بامداد، از ساعت ۲، انجام می‌شود تا ضمن تسریع در اجرای طرح، اختلال کمتری در رفت‌وآمد روزانه شهروندان ایجاد شود.

وی در پایان از رانندگان تاکسی و شهروندان خواست با عوامل اجرایی همکاری کنند تا عملیات خط‌کشی و ساماندهی ایستگاه‌ها با دقت و سرعت بیشتری به پایان برسد.