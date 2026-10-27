به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران با اشاره به نقش اثرگذار خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی استان گفت: خیرین مدرسه‌ساز در بیش از ۶۰ درصد ساخت مدارس استان ایفای نقش کرده‌اند و امسال نیز بیش از یک همت برای توسعه فضا‌های آموزشی کمک کرده‌اند.

کلبادی‌نژاد در جمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان بهشهر، با قدردانی از مشارکت ارزشمند این نیک‌اندیشان اظهار کرد: ظرفیت خیرین تنها به تأمین منابع مالی و ساخت مدارس محدود نمی‌شود، بلکه باید از ایده‌ها، تجربه‌ها و دغدغه‌های آنان برای حل مسائل آموزش‌وپرورش نیز بهره گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد مدرسه‌داری در کنار مدرسه‌سازی افزود: خیرین با آگاهی و دغدغه‌مندی وارد این عرصه شده‌اند و وظیفه آموزش‌وپرورش این است که با تعامل مستمر با آنان، زمینه مشارکت مؤثرتر در اداره مدارس، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و رفع چالش‌های آموزشی را فراهم کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران همچنین با اشاره به ظرفیت فرهنگی و نیرو‌های فرهیخته شهرستان بهشهر تصریح کرد: آموزش‌وپرورش بستری مهم برای فرهنگ‌سازی و حل مشکلات جامعه است و با هم‌افزایی میان نیرو‌های مردمی، خیرین و مجموعه تعلیم و تربیت می‌توان گام‌های مؤثرتری برای آینده دانش‌آموزان برداشت.