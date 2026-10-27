مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: کاهش ۲۰ درصد مصرف گاز سبب کم شدن حدود ۸۰ درصد هزینه مصرف می‌شود و به کم شدن مخارج مشترکان و خانوار‌ها نیز کمک شایانی می‌کند.

معرفت خدابنده جلودار روز سه شنبه در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار کرد: امسال کاهش ۱۰ درصد مصرف انرژی با رعایت دمای آسایش یعنی ۲۰ درجه سانتیگراد مورد تاکید است و شعار امسال برای مصرف انرژی محسوب می‌شود تا از زمستان پیش رو گذر کنیم.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا از قطع گاز مشترکان جلوگیری کنیم، اما در این مسیر به همراهی و همکاری کامل مشترکان برای رعایت الگوی مصرف و اجتناب جدی از هدررفت انرژی و اسراف آن نیاز داریم.

در کنار مدیریت مصرف، نحوه استفاده از وسایل گازسوز نیز بسیار اهمیت دارد تا از مسمومیت، خفگی و مرگ ناشی از استنشاق گاز منوکسیدکربن که از دودکش وسایل گاز سوز یا از درست نسوختن آنها خارج می‌شود، مصون باشیم.

علی قاسمی کارشناس شرکت گاز استان اردبیل در این باره گفت: مشترکان قبل از وصل و راه اندازی وسایل گرمایشی حتما از باز بودن مسیر دودکش‌ها مطمئن باشند و از بخاری‌های استاندارد و دارای ترموکوبل استفاده کنند.

وی تاکید کرد: دودکش‌های وسایل گازسوز حتما باید گالوانیزه باشد و به کلاهک H شکل مجهز شده باشد و نباید از شعله اجاق گاز برای گرم کردن محیط خانه استفاده شود.