اداره خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبائی با انتشار اطلاعیه‌ای، زمان و نحوه ثبت‌نام و درخواست اسکان دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه غیربومی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس اطلاعیه اداره خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبائی، ثبت‌نام و انتخاب اتاق برای دانشجویان واجد شرایط از ساعت ۱۳ امروز سه‌شنبه ۵ آبان‌ آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۵ یکشنبه، ۱۰ آبان‌ ۱۴۰۵ ادامه دارد .

متقاضیان پس از تکمیل ثبت‌نام آموزشی نیم‌سال اول، باید در مهلت تعیین‌شده با مراجعه به سامانه خوابگاهی دانشگاه به نشانی ems.atu.ac.ir و ورود با نام کاربری و رمز عبور خود، مراحل ثبت درخواست اسکان و انتخاب اتاق را به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام دهند.

بر اساس این اطلاعیه، خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبائی از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه، ۷ آبان‌ ۱۴۰۵، بازگشایی خواهند شد.

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری امور مربوط به اسکان می‌توانند در ساعات اداری با شماره‌های ۴۸۳۹۳۴۰۳، ۴۸۳۹۳۴۱۸، ۴۸۳۹۳۴۲۰، ۴۸۳۹۳۴۱۷ و ۴۸۴۸۳۹۳۴۱۶ تماس بگیرند.