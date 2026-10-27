مجری طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی گفت: با تکمیل خط انتقال برق دزفول شمالی به طول ۱۲۰ کیلومتر، زیرساخت تأمین برق حوزه‌های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق توسعه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم مینایی اظهار کرد: این خط به طول ۱۲۰ کیلومتر، با هدف انتقال برق از شمال میدان نفتی آزادگان به حوزه‌های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق احداث شده است و ظرفیت انتقال ۱۰۰ مگاوات برق را دارد.

او با اشاره به اجرای این طرح بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران گفت: عملیات اجرایی طرح در قالب چهار بخش پیش رفته است که سه بخش آن به خط انتقال برق اختصاص دارد.

مجری طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی، با اشاره به ظرفیت ۱۰۰ مگاواتی خط انتقال دزفول شمالی تصریح کرد: در مرحله فعلی، برنامه‌ریزی شده است ۴۰ مگاوات برق مورد نیاز تأسیسات حوزه‌های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق از طریق این خط تأمین شود.

او ادامه داد: این حوزه‌های نفتی پیش از این برق مورد نیاز خود را از شبکه سراسری دریافت می‌کردند؛ اما با احداث خط انتقال دزفول شمالی، علاوه بر فراهم شدن امکان تأمین برق مورد نیاز این تأسیسات از مسیر جدید، بخش‌هایی از منطقه که تاکنون فاقد برق بوده‌اند نیز برق‌دار خواهند شد.

مینایی با اشاره به آثار این طرح در توسعه زیرساخت‌های تأمین انرژی منطقه گفت: با ایجاد ظرفیت انتقال برق در این مسیر، امکان بهره‌گیری از زیرساخت موجود برای طرح‌های توسعه‌ای آتی نیز فراهم شده است و تمهیدات لازم برای اتصال طرح توسعه میدان نفتی سهراب به این خط در نظر گرفته شده است.

مجری طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تأسیسات جانبی افزود: پیش از این، تأمین برق مورد نیاز طرح سهراب در برنامه‌ریزی‌ها از طریق شمال میدان آزادگان و با احداث خط انتقال اختصاصی پیش‌بینی شده بود؛ اما با احداث خط دزفول شمالی، امکان اتصال این طرح از نقطه‌ای در میانه مسیر فراهم شده و در نتیجه، در صورت توسعه آتی طرح سهراب، نیازی به احداث خط انتقال اختصاصی جدید نخواهد بود.

او همچنین با اشاره به احداث نیروگاه خورشیدی در حوزه چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت انتقال برق در این مسیر، در آینده امکان انتقال برق تولیدی نیروگاه خورشیدی به سایر تأسیسات را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولید و انتقال برق در منطقه را به وجود آورد.