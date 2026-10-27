بانک مرکزی اعلام کرد: فایل صوتی منتشرشده از مصاحبه رادیویی منتسب به بانک مرکزی در خصوص وضع بانک‌های خصوصی، جعلی بوده و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی اعلام کرد: پیگیری روابط عمومی این بانک نشان می‌دهد که این فایل صوتی، ساختگی و بدون اصالت بوده و هیچ‌گونه مصاحبه یا اظهارنظری با این محتوا در رادیو یا هر رسانه دیگری انجام نشده است.

انتشار چنین محتوای جعلی با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد نااطمینانی به نظام پولی و بانکی کشور انجام شده و بانک مرکزی، حق پیگیری حقوقی این موضوع را برای خود محفوظ می‌دارد. از همه رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی انتظار می‌رود پیش از بازنشر هرگونه محتوایی در خصوص وضعیت شبکه بانکی و اقدامات بانک مرکزی، اصالت آن را از منابع رسمی احراز کنند.