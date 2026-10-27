به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت ورزش‌های کارگری شهرستان برخوار در این آیین گفت: مسابقات کبدی جام شهدای شهر حبیب‌آباد در سالن ورزشی شهرداری حبیب‌آباد با شرکت ۱۰ تیم

از شهرستان‌های برخوار، اصفهان، شاهین شهر، کاشان و نائین به رقابت پرداختند.

سهیل معینی کربکندی افزود: در پایان تیم‌های الماس، عقاب و ستارگان به‌ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

وی گفت: در این آیین با اهدای احکام قهرمانی، مدال و جوایز نقدی از تیم‌های برتر، داوران و عوامل اجرایی مسابقات قدردانی شد.