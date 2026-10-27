رئیس اداره بیمه سلامت جویبار از شناسایی و نشاندار شدن ۹۰زوج نابارور در جویبار در چارچوب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، خادمی رئیس اداره بیمه سلامت جویبار گفت: در راستای حمایت از زوج‌های نابارور، بخش قابل توجهی از هزینه‌های مرتبط با تشخیص و درمان ناباروری، داروها، خدمات پاراکلینیکی و تجهیزات پزشکی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳ هزار زوج نابارور در استان مازندران شناسایی و نشاندار شده‌اند که از این تعداد، ۸۵ زوج در شهرستان جویبار تحت پوشش این طرح قرار دارند.

رئیس اداره بیمه سلامت جویبار با اشاره به شرایط بهره‌مندی از این خدمات گفت: زنان متأهل تا ۴۹ سال و مردان متأهل بدون محدودیت سنی، در صورت برخورداری از پوشش بیمه سلامت و احراز شرایط مربوط، می‌توانند از خدمات بیمه‌ای درمان ناباروری استفاده کنند.

خادمی با بیان اینکه حمایت‌های بیمه‌ای شامل دارو، خدمات تشخیصی و درمانی و تجهیزات مرتبط است، اظهار داشت: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، ۹۰ درصد هزینه‌های مشمول در مراکز دولتی و ۷۰ درصد هزینه‌های مشمول در مراکز خصوصی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به وجود ۷ مرکز طرف قرارداد بیمه سلامت در استان مازندران برای ارائه خدمات ناباروری، بیمارستان امام خمینی (ره) ساری، مرکز مادر ساری، بیمارستان خاتم‌الانبیاء بهشهر، بیمارستان شهید بهشتی نوشهر و مراکز درمانی و بیمارستانی طرف قرارداد در بابل را از جمله این مراکز برشمرد.

رئیس اداره بیمه سلامت جویبار در پایان گفت: زوج‌های نابارور واجد شرایط برای بررسی مدارک و ثبت اطلاعات و نشاندار شدن در سامانه بیمه سلامت می‌توانند به اداره بیمه سلامت شهرستان جویبار، واقع در میدان کشتی، مراجعه کنند.