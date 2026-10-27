به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی احمدلو و زهرا رباطی، دو نماینده بدمینتون ایران، امروز راهی بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ می‌شوند تا ۱۰ تا ۱۴ آبان در این رویداد بین‌المللی به مصاف حریفان خود بروند.

ثریا آقایی، عضو کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و مربی تیم جوانان بدمینتون ایران، به‌عنوان سرپرست و مربی، ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.

حضور نمایندگان بدمینتون ایران در این رویداد بین‌المللی، فرصتی ارزشمند برای کسب تجربه و به نمایش گذاشتن توانمندی‌های نسل جوان بدمینتون کشور در عرصه رقابت‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.