دادستان عمومی و انقلاب خاتم از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل توزیع غیرمجاز قرص‌های سقط جنین در این شهرستان از توابع استان یزد خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رضا رضایی اظهار کرد: در پی گزارش‌های واصله درباره خریدوفروش و توزیع غیرمجاز قرص‌های سقط جنین در شهرستان خاتم و توابع، با ورود و پیگیری مستقیم دادستانی و انجام اقدامات اطلاعاتی و قضایی، یکی از عوامل توزیع این اقلام شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۱۰ پک کامل حاوی مجموعاً ۵۰ عدد قرص سقط جنین کشف و ضبط شد و متهم پس از تشکیل پرونده، روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب خاتم با اشاره به ادامه تحقیقات قضایی در این پرونده تصریح کرد: شناسایی سایر عوامل مرتبط و بررسی ابعاد پرونده همچنان در دستور کار قرار دارد.

رضایی با تأکید بر برخورد قانونی با مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی و اقدامات غیرقانونی مرتبط با سقط جنین، خاطرنشان کرد: صیانت از سلامت عمومی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با جدیت دنبال می‌شود.