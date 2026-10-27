شش دوچرخه‌سوار همدانی حرکت خود را برای پیمودن مسیر هزار و ۷۰۰ کیلومتری همدان تا میناب آغاز کردند؛ سفری که قرار است به یاد دانش‌آموزان شهید میناب انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این دوچرخه‌سواران در این سفر ۱۷ روزه با رکاب‌زدن تا میناب، یاد دانش‌آموزانی را گرامی می‌دارند که در حمله دشمن به شهادت رسیدند.

مسئول بسیج ورزشکاران استان همدان گفت: دوچرخه‌سواران همدانی با این حرکت می‌خواهند پیام خود را از همدان به میناب برسانند و نشان دهند یاد این دانش‌آموزان، فراتر از فاصله‌های جغرافیایی، در قلب مردم ایران زنده است.

علیرضا کرمی افزود: این سفر ورزشی، نمادی از همراهی جامعه ورزشی با خانواده‌های شهدا و تلاشی برای زنده نگه‌داشتن یاد کودکانی است که فرصت ادامه زندگی و تحقق رؤیاهایشان را از دست دادند.