معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سما، بر ضرورت تقویت جایگاه دانش‌آموزان در نظام تعلیم‌وتربیت و فراهم‌کردن زمینه مشارکت فعال نوجوانان در فرایند یادگیری، فعالیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و مهارتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا لادن‌مقدم، با اشاره به اینکه دانش‌آموز نباید صرفاً دریافت‌کننده آموزش و مخاطب برنامه‌های فرهنگی باشد گفت : مدرسه موفق ، محیطی است که در آن دانش‌آموز فرصت پرسشگری، تجربه، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و شناخت استعداد‌های خود را پیدا کند.

رئیس سازمان سما، پیوند ظرفیت‌های آموزشی مدارس با امکانات علمی و فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی را فرصتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت یادگیری و تربیت نسل توانمند دانست و افزود : توجه همزمان به پیشرفت علمی، هویت فرهنگی، اخلاق و مهارت‌های زندگی باید در برنامه‌های تربیتی مدارس مورد توجه قرار گیرد.

وی در آستانه برگزاری رویداد ملی « روز دانش‌آموز » گفت : این مناسب ، فرصتی برای توجه به توانمندی‌ها، نیاز‌ها و آرمان‌های نسل آینده ، شنیدن صدای این نسل و شکوفایی استعدادهاست .

علیرضا لادن‌مقدم با اشاره به برگزاری رویداد ملی « روز دانش‌آموز» در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در سالن شهید مطهری دانشگاه آزاد اسلامی، ابراز امیدواری کرد این رویداد ، زمینه‌ای برای شنیدن دیدگاه‌های دانش‌آموزان و تقویت برنامه‌های مستمر تربیتی و آموزشی فراهم کند .