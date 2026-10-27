به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قسمت هشتم مجموعه طنز «مرد سه هزار چهره» با ادامه ماجرا‌های مسعود شصت‌چی و تلاش او برای بازگشت به زندگی معمولی، جمعه ۱۵ آبان از شبکه سه پخش می‌شود.

در این قسمت مسعود شصت‌چی شغل تازه‌ای پیدا می‌کند، اما به نظر می‌رسد هنوز از ماهیت همکاری جدید خود و افرادی که با آنها همراه شده، شناخت دقیقی ندارد.

این مجموعه داستان مردی را روایت می‌کند که در تلاش برای بازگشت به زندگی عادی است، اما انتخاب‌هایش او را با موقعیت‌ها و ماجرا‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌کند.

مجموعه «مرد سه هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری، تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر، ساعت ۲۰:۳۰ پخش و روز بعد در ساعت‌های ۰۰:۳۰، ۱۰ و ۱۴، بازپخش می شود.

دو مستند حیات‌وحش «فیل» و «رد پای فیل»، محصول سال ۲۰۲۰، به کارگردانی مشترک ونسا برلوویتز و تام استفنز، پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ آبان با کیفیت تصویر ۴K-HDR، از شبکه فراتر پخش می‌شوند.

این دو مستند به دنیای فیل‌ها و حیات‌وحش می‌پردازند.

مستند «فیل» پنجشنبه ۷ آبان و مستند «رد پای فیل» جمعه ۸ آبان، هر دو ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مزاحم» به تهیه‌کنندگی سیروس الوند و داریوش بابائیان، محصول دهه ۸۰، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش و چهارشنبه ۶ آبان ساعت ۵ و ۱۳ بازپخش می شود.

داستان فیلم «مزاحم» از این قرار است که نیما دادگر و همسر جوانش غزل در حال بازی در یک فیلم هستند. تلفن‌های مشکوک زیادی باعث ناراحتی نیما و غزل می‌شود. مزاحم به نیما می‌گوید که او قاتل همسر سابق نیماست و حالا قصد دارد غزل را بکشد. یک زن این مزاحمت‌ها را ایجاد می‌کند و به همین خاطر شک و ظن غزل تحریک می‌شود و نیما و غزل با هم درگیر می‌شوند و.

امین حیایی، خسرو شکیبایی، میترا حجار، همایون ارشادی، سعید پیردوست، علی‌اصغر طبسی و لعیا زنگنه در این فیم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همزمان با چهارمین سالگرد شهادت آرمان علی‌وردی، طلبه جوان و شهید مدافع امنیت کشور، مستند «آرمان عزیز» با بازخوانی خاطرات خانواده و دوستان شهید، تصویری از ایمان، اخلاص و ایستادگی جوانی را به تصویر می‌کشد که در راه دفاع از امنیت کشور به شهادت رسید.

این مستند، امشب ساعت ۲۴ پخش می شود.

مستند «آرمان عزیز» به تهیه‌کنندگی محمدجواد مردی و کارگردانی دانیال همرنگ، در مدت ۳۵ دقیقه به بازخوانی ابعاد شخصیتی و اخلاقی شهید آرمان علی‌وردی می‌پردازد و با گفت‌و‌گو با خانواده و دوستان این شهید والامقام، گوشه‌هایی از زندگی و روحیات او را روایت می‌کند.

بخشی از این مستند نیز به مراسم تشییع باشکوه و خاکسپاری پیکر پاک شهید علی‌وردی اختصاص دارد، تصاویری از بدرقه مردمی جوانی که نام و خاطره‌اش به نمادی از ایثار و مظلومیت مدافعان امنیت تبدیل شد.

شهید آرمان علی‌وردی، طلبه ۲۱ ساله حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی تهران و بسیجی یگان امنیتی امام رضا (ع)، ساکن محله شهران تهران بود. او ۱۳ تیر ۱۳۸۰ در تهران متولد شد و پس از پایان تحصیلات متوسطه، مسیر تحصیل علوم دینی را در حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی (ره) در پیش گرفت. حضور در فعالیت‌های قرآنی در کنار جمعی از طلاب و مشارکت در برنامه‌های جهادی، از جمله بخش‌های زندگی این طلبه جوان بود.

شهید آرمان علی‌وردی طلبه در پاییز ۱۴۰۱ در مأموریت‌های بسیج برای مقابله با ناآرامی‌ها و اغتشاشات به مقام شهادت نائل شد.

نام این شهید جوان در حافظه جمعی مردم ایران با تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی از او، یعنی «آرمان عزیز»، ماندگار شد. رهبر شهید انقلاب در دیدار ۱۱ آبان‌ ۱۴۰۱ با جمعی از دانش‌آموزان، با اشاره به شهادت این طلبه جوان، از او یاد کردند و با طرح این پرسش که «آن طلبه جوان و متدین و حزب‌اللهی، آرمان عزیز که در تهران زیر شکنجه به شهادت رسید و پیکر او را در خیابان رها کردند، چه گناهی کرده بود؟»، بر مظلومیت این شهید تأکید کردند.