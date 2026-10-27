فرماندار مسجدسلیمان گفت: عملیات تعریض مسیر روستای جریک به مسجدسلیمان به طول شش و نیم کیلومتر در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جاوید شیخ در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه جاده جریک یکی از مسیر‌های پرتردد این شهرستان است، ادامه داد: عملیات تعریض این مسیر در سه فاز در حال انجام است که فاز نخست آن از چاه شماره یک تا روستای کوثره در حال مطالعه می‌باشد.

وی با بیان اینکه دو بخش دیگر این مسیر توسط پیمانکاران شرکت نفت و واداره کل راه و شهرسازی در حال انجام است، ادامه داد: مسیری که توسط پیمانکار شرکت نفت در حال انجام می‌باشد دارای شش و نیم کیلومتر است که عملیات مسیرشکافی در آن در حال انجام است و تمامی تلاش بر این است که این طرح به اتمام برسد و مورد بهره برداری قرار گیرد.