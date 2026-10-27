نخستین چاه مجهز به پمپ درون‌چاهی تولید نفت در میدان مشترک نفتی آزادگان با افزایش نزدیک به چهار برابری تولید روزانه نفت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان گفت: کار نصب و راه‌اندازی پمپ درون‌چاهی با توان ۱۳۰ اسب بخار در چاه شماره AZNS-۱۵۶ از چهارم تا ۲۳ مهرماه و طی ۲۰ روز اجرا شد.

اسماعیل غلامپور آهنگر افزود: این چاه به‌عنوان نخستین چاه پروژه نصب و راه‌اندازی پمپ‌های درون‌چاهی (ESP)، پس از تکمیل عملیات اجرایی و راه‌اندازی تجهیزات، مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب، پس از تکمیل عملیات اجرایی به چرخه تولید پیوست.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی این تجهیزات، تولید روزانه چاه از ۴۳۵ بشکه به یک‌هزار و ۷۱۰ بشکه رسید که بیانگر افزایشی نزدیک به چهار برابر در تولید این چاه است.

میدان مشترک آزادگان از میدان‌های مهم نفتی کشور است که افزایش ظرفیت تولید و بهبود بهره‌دهی چاه‌ها در آن، از محور‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود. در همین زمینه، استفاده از پمپ‌های درون‌چاهی الکتریکی (ESP) با هدف تقویت جریان نفت، جبران افت فشار و افزایش تولید از چاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

فناوری یادشده با ایجاد نیروی لازم برای انتقال سیال به سطح، امکان افزایش تولید از چاه‌هایی را فراهم می‌کند که توان تولید طبیعی آنها کاهش یافته و پیش‌تر نیز نصب پمپ‌های درون‌چاهی در میدان آزادگان جنوبی با هدف احیای چاه‌ها و افزایش تولید دنبال شده است.