مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از آموزش مهارت‌های پایه احیای قلبی ریوی و باز کردن راه هوایی به بیش از هزار نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه و اولیای مدارس در قالب طرح ملی پرستار، سفیر حیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، اکبری بااشاره به اجرای طرح ملی پرستار، سفیر حیات گفت: این برنامه آموزشی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و توانمندسازی دانش‌آموزان برای مواجهه صحیح با شرایط اورژانسی، به همت مدیریت پرستاری دانشگاه و با مشارکت ۱۳ بیمارستان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح، ۱۹ تیم آموزشی تخصصی با حضور در مدارس، مهارت‌های حیاتی احیای قلبی‌ریوی پایه و مانور‌های باز کردن راه هوایی را به یک‌هزار و ۱۲ نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه و اولیای مدارس آموزش دادند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: آشنایی با اصول اولیه احیای قلبی‌ریوی و روش‌های صحیح باز کردن راه هوایی می‌تواند به افزایش آمادگی افراد برای واکنش مناسب در دقایق اولیه بروز حوادث و فوریت‌های پزشکی کمک کند، دقایقی که اقدام صحیح و به‌موقع در آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اکبری همچنین به تولید محتوای آموزشی اختصاصی این طرح اشاره کرد و گفت: فلش‌کارت‌های آموزشی مورد نیاز، توسط تیم آموزشی مدیریت پرستاری دانشگاه طراحی و پس از بارگذاری در سامانه مربوطه، در اختیار تمامی فراگیران قرار گرفت تا امکان دسترسی و مرور مطالب آموزشی برای شرکت‌کنندگان فراهم شود.

وی اجرای طرح پرستار، سفیر حیات را اقدامی در راستای توسعه آموزش‌های سلامت‌محور در مدارس دانست و بر اهمیت تداوم برنامه‌های آموزشی و گسترش فرهنگ یادگیری مهارت‌های پایه احیای قلبی‌ریوی در جامعه تاکید کرد.