مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی بر ضرورت توسعه بسته‌بندی، برندسازی و تکمیل زنجیره تولید عسل با هدف افزایش ارزش افزوده و حمایت از زنبورداران شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، علی نوری‌نژاد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی، در جلسه با اعضای هیئت‌مدیره شرکت تعاونی زنبورداران شهرستان، راهکار‌های توسعه بازار عسل، ارتقای کیفیت بسته‌بندی و تقویت فرآیند برندسازی این محصول را بررسی کرد.

سوادکوه شمالی با برخورداری از ۷۲۰ زنبوردار و بیش از ۷۳ هزار کلنی زنبور عسل، از مناطق مهم تولید عسل در استان مازندران به شمار می‌رود و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های زنبورداری و افزایش ارزش اقتصادی این محصول دارد.

در این جلسه، موضوعاتی از جمله بهبود شیوه‌های بسته‌بندی، ایجاد و تقویت برند‌های معتبر محلی، بازاریابی هدفمند و تکمیل زنجیره تولید تا عرضه عسل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. توجه به این مؤلفه‌ها می‌تواند زمینه معرفی بهتر عسل شهرستان، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و بهبود سهم تولیدکنندگان از ارزش نهایی محصول را فراهم کند.

نوری‌نژاد با تأکید بر اهمیت حمایت از زنبورداران اظهار کرد: برخورداری شهرستان از ظرفیت گسترده زنبورداری، ضرورت حرکت به سمت عرضه محصول با بسته‌بندی مناسب، هویت تجاری مشخص و کیفیت قابل اطمینان را دوچندان می‌کند. تکمیل زنجیره تولید و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان، فرآوری‌کنندگان و بازار، می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و تقویت درآمد زنبورداران کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زنبورداری علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال، در حفظ تنوع زیستی و گرده‌افشانی محصولات کشاورزی نیز اهمیت دارد؛ ازاین‌رو، حمایت از زنبورداران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی در مسیر توسعه پایدار این بخش، از موضوعات مهم بخش می‌باشد.