دادستان عمومی و انقلاب قزوین از سرمایه‌گذاران دعوت کرد در مزایده کارخانه، سردخانه و مجموعه اداری شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در ۱۶ آبان‌ شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، علی‌اصغر عسگری گفت: در اجرای حکم صادره در پرونده موسوم به شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و با هدف فراهم‌کردن زمینه استیفای حقوق شکات، فروش اموال باقی‌مانده شرکت از طریق مزایده عمومی و با رعایت مقررات قانونی در حال پیگیری است.

پوی افزود: اموال عرضه‌شده شامل کارخانه کنسانتره، سردخانه صنعتی و مجموعه اداری است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند مطابق ضوابط، تشریفات قانونی و مفاد آگهی رسمی در این مزایده شرکت کنند.

پعسگری درباره ارزش‌گذاری دارایی‌های مورد مزایده تصریح کرد: بر اساس آخرین ارزیابی کارشناسی انجام‌شده در شهریورماه ۱۴۰۵، ارزش مجموع کارخانه کنسانتره، سردخانه صنعتی و مجموعه اداری حدود ۶.۴ همت برآورد شده است.

پوی تاریخ برگزاری مزایده را ۱۶ آبان‌ اعلام کرد و گفت: این مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به نشانی Setadiran.ir برگزار می‌شود. متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از شرایط، الزامات و جزئیات شرکت در مزایده به آگهی رسمی منتشرشده در سامانه مراجعه کنند و برای مذاکره به معاون اجرای کیفری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین مراجعه نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به سابقه عرضه این دارایی‌ها گفت: اموال مذکور از آذرماه ۱۴۰۴ تاکنون در هفت نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در پیگیری حقوق شکات خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف و فروش اموال باقی‌مانده شرکت در چارچوب حکم صادره و مقررات قانونی و با هدف فراهم‌کردن زمینه پرداخت مطالبات قانونی شکات دنبال می‌شود. وجوه حاصل از فروش نیز پس از طی مراحل اجرایی و قانونی و مطابق مفاد حکم و تصمیمات مرجع صالح، در مسیر استیفای حقوق اشخاص ذی‌حق قرار خواهد گرفت.