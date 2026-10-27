به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم گفت: ایران اسلامی همانطور که با وجود تهدید‌ها، تحریم‌ها و دشمنی‌ها پیروز میدان بوده، با اتکا به دو بخش ارزنده ملت و رهبری تا آخر مسیر پیروز است و این راه موفقیت ادامه خواهد داشت.

آیت الله حسینی با بیان اینکه حضور مردم ولایت مدار ایران در صحنه هر روز پررنگ‌تر و گسترده‌تر می‌شود افزود: شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد نماد انسان‌های واقعی و از خود گذشته‌ای هستند که جان خود را فدای ایران اسلامی می‌کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هوشنگ و امید خوب گفت: شهدا، ایثارگران و خانواده‌های آن ها، حق زیادی بر گردن ما دارند وما در برابر گذشت و فداکاری آنها مسئولیت داریم و این مسئولیت را باید به درستی انجام دهیم تا شرمنده شهدا نشویم.

نماینده ولی فقیه در استان، با قدردانی از حضور گسترده مردم دیار بهمئی در این مراسم گفت: هر آنچه امروز به توسعه و پیشرفت شهرستان و کشور منجر شده است از جانفشانی‌های این شهیدان است و باید قدردان آنان باشیم.

آیت الله حسینی با اشاره به یادبود شهدای این حادثه، از جمله هوشنگ و امید خوب، اظهار داشت: حادثه تروریستی شاهچراغ، بار دیگر چهره خشونت‌آمیز تروریسم را آشکار کرد و نشان داد که این اقدامات تا چه اندازه جان انسان‌های بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد.

آیت‌الله حسینی با اشاره به مظلومیت قربانیان این حادثه افزود: یاد و خاطره این شهیدان باید همواره در جامعه زنده بماند تا نسل‌های آینده با ابعاد این جنایت و مظلومیت قربانیان آن آشنا شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به اهمیت حرم‌های مطهر به عنوان کانون‌های معنوی، تأکید کرد: حمله به این اماکن، تعرض به حرمت مقدسات است و مقابله با تروریسم نیازمند هوشیاری عمومی، مسئولیت‌پذیری نهاد‌ها و همکاری مستمر مردم در چارچوب قانون است.

آیت‌الله حسینی در ادامه با اشاره به روحیه مقاومت مردم شهرستان بهمئی، تصریح کرد: مردم این منطقه با شجاعت، اتحاد و پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی، همواره در صحنه‌های حساس، از عزت و استقلال کشور دفاع کرده‌اند.

امام جمعه شهر لیکک هم در این مراسم با اشاره به اینکه، دشمن تلاش می‌کند که با تبلیغات سوء، فرهنگ ایثار و شهادت را دچار خدشه کند این درحالی است که شهدا و رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به‌خوبی نشان دادند که انسان‌دوستی، مهربانی، خیرخواهی و ایثارگری شاخصه مهم و ارزشمند این فرهنگ است.

حجت الاسلام اسماعیل صلواتی، با بیان اینکه، مردم ولایتمدار بهمئی و استان کهگیلویه و بویراحمد با حضوری باشکوه در یادواره شهدای گرانقدر این شهرستان سنگ تمام گذاشتند گفت: اگر امروز ایران اسلامی دارای عزت، شرافت و کرامت است به میمنت ایثار و فداکاری شهدای گران‌قدری است که سینه خود را در میدان مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب سپر کرده و ایران اسلامی را به این اقتدار و عظمت رساندند.

وی افزود: این یادواره‌ها بستر و فرصت مغتنمی است که بتوانیم اهداف نظام و انقلاب را به بهترین وجه پیاده‌سازی کنیم.

چهارم آبان ۱۴۰۱، در حمله و حادثه تروریستی به حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام شیراز، ۱۳ نفر از هم وطنان از جمله شهیدان هوشنگ و امید خوب از شهرستان بهمئی به شهادت رسیدند و بیش از ۳۰ نفر نیز مجروح شدند.

شهید هوشنگ خوب جانباز و رزمنده دوران دفاع مقدس و از کارکنان شبکه بهداشتی شهرستان بهمئی بود.

شهید امید خوب هم از فعالان فضای مجازی، هنر‌های تجسمی و از هنرمندان رشته گرافیک و عکاسی و از جمله طراحان حرفه‌ای در استان کهگیلویه و بویراحمد بود.

شهرستان بهمئی ۱۲۹ شهید را به نظام و انقلاب تقدیم کرده است