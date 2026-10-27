

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این هشدار، فردا چهارشنبه در مرکز، جنوب و جنوب غرب کرمان، نیمه شرقی هرمزگان و ارتفاعات و دامنه در سیستان و بلوچستان رگبار باران رعد و برق وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ روی می‌دهد.

جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر در این مناطق محتمل است.

به هموطنان در این مناطق توصیه شده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.