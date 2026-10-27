دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعه‌گنج با ابراز تاسف از فوت کودک دو ساله اهل رمشک از توابع بخش چاه دادخدای استان کرمان به دلیل عقرب گزیدگی، گفت: احتمال تأخیر اورژانس و تقصیر احتمالی در روند درمان این دختربچه به صورت دقیق بررسی خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعه‌گنج با ابراز تاسف از فوت کودک دو ساله اهل رمشک از توابع بخش چاه دادخدای این شهرستان به دلیل عقرب گزیدگی، گفت: احتمال تأخیر اورژانس و تقصیر احتمالی در روند درمان این دختربچه به صورت دقیق بررسی خواهدشد و در صورت اثبات تقصیر، با مقصران مطابق قانون برخورد خواهد شد.

کیومرث قاسمی ضمن اشاره به این مطلب که بررسی ابعاد حادثه عقرب‌گزیدگی این کودک و مراحل رسیدگی پزشکی در دستور کار قرار دارد، افزود: نظر پزشکی قانونی به عنوان مرجع اصلی در تعیین علت فوت این کودک مبنای هرگونه اقدام قضایی بعدی خواهد بود.

وی ضمن اشاره به اینکه تاکنون شکایتی از سوی والدین کودک در دستگاه قضایی ثبت نشده است، افزود: رمشک در بخش چاه‌دادخدا واقع شده و حدود ۱۵۰ کیلومتر با شهر قلعه‌گنج فاصله دارد؛ مسافتی که در بررسی شرایط دسترسی و روند امدادرسانی به این حادثه اهمیت دارد.

قاسمی، با تاکید بر این مطلب که مردم باید از توجه به شایعات خودداری کرده و اخبار مربوطه را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند، گفت: بررسی‌های قضایی ادامه دارد و در صورت احراز هرگونه قصور یا سهل‌انگاری در روند امدادرسانی و درمان، با افراد مسئول مطابق قانون برخورد خواهد شد و پس از تکمیل بررسی‌ها، نتیجه نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.