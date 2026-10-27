به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در سی‌امین همایش انرژی در بلاروس با تشریح روند توسعه صنعت برق ایران افزود: ظرفیت اسمی نصب‌شده برق کشور از ۷ هزار مگاوات در سال ۱۹۷۹ به بیش از ۱۰۳ هزار مگاوات در سال ۲۰۲۶ رسیده است؛ در حالی که جمعیت کشور در این مدت ۲.۵ برابر شده، ظرفیت صنعت برق ۱۴ برابر افزایش یافته است.

او با اشاره به توسعه ظرفیت‌های تولید برق، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت : توسعه صنعت برق ایران همچنان ادامه دارد و تحقق اهداف این بخش به افزایش بهره‌وری و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز دارد.

وزیر نیرو، مدیریت مصرف، کاهش شدت انرژی، افزایش بهره‌وری، نوسازی شبکه، کاهش تلفات و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های صنعت برق کشور برشمرد و تأکید کرد توسعه ظرفیت تولید باید هم‌زمان با کاهش آثار زیست‌محیطی و افزایش تاب‌آوری شبکه دنبال شود.

علی‌آبادی با اشاره به نقش برق در توسعه فناوری، صنعت و خدمات عمومی، هوشمندسازی شبکه‌ها، توسعه کنتور‌های هوشمند، تحلیل داده‌ها و استفاده از هوش مصنوعی را از راهکار‌های بهبود مدیریت مصرف انرژی دانست.

او همچنین با اشاره به پیامد‌های پدیده‌های اقلیمی، از جمله ال‌نینو، بر ضرورت استفاده از پیش‌بینی‌های اقلیمی، سامانه‌های هشدار زودهنگام و برنامه‌ریزی پیش‌نگرانه برای مدیریت شبکه‌های انرژی تأکید کرد و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و توسعه انرژی‌های پاک را از مسئولیت‌های مهم این بخش دانست.

وزیر نیرو اصلاحات اقتصادی در حوزه انرژی را نیز از اولویت‌های کشور عنوان کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف و افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری انرژی ضروری است.

علی‌آبادی با تأکید بر اهمیت تبادل تجربه، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در زمینه توسعه صنعت برق، مدیریت مصرف، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش تاب‌آوری شبکه‌ها با کشور‌های دوست به اشتراک بگذارد.

او در پایان از میزبانی دولت و مردم بلاروس و برگزارکنندگان همایش قدردانی کرد.