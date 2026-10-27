رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش تربیت‌بدنی گفت: ساماندهی معلمان این حوزه و بازگشت نیرو‌های متخصص به مأموریت اصلی خود با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی باقرزاده، مشاور وزیر و رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری، در پنجاه‌وپنجمین اتاق وضعیت معاونت تربیت بدنی و سلامت، با تأکید بر نقش راهبردی تربیت‌بدنی و سلامت در ارتقای کیفیت یادگیری و پرورش نسل سالم، از برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش برای بهبود توزیع نیروی انسانی، تقویت پوشش مراقبان سلامت، تأمین دبیران تخصصی تربیت‌بدنی و ساماندهی نیرو‌های شاغل در خارج از حوزه تخصصی خبر داد.

وی با قدردانی از پیگیری‌های محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، و تلاش مجموعه مدیران و کارشناسان ستادی و استانی اظهار کرد: دستاورد‌های این حوزه حاصل پیگیری مستمر، مدیریت مسئولانه و همکاری هماهنگ همکاران در سطح ستاد و استان‌هاست و مرکز منابع انسانی نیز وظیفه خود را در زمینه ساماندهی و توزیع عادلانه نیروی انسانی دنبال کرده است.

مدرسه باید بر ارتقای مستمر کیفیت یادگیری تمرکز کند

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت تمرکز نظام تعلیم‌وتربیت بر ارتقای مستمر کیفیت یادگیری پس از فراهم‌سازی زمینه فعالیت مدارس، یادگیری را مهم‌ترین دستاورد مدرسه دانست و افزود: یادگیری سرمایه‌ای ارزشمند برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه است و توانایی ملت‌ها در یادگیری، انتقال ارزش‌ها و بهره‌گیری از دانش و فناوری، از عوامل اساسی ماندگاری و پیشرفت تمدن‌ها به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی تربیت‌بدنی و سلامت در تحقق ایران قوی تصریح کرد: برخورداری از نسل سالم، یکی از ارکان توسعه و پیشرفت کشور است. سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، زمینه رشد علمی، اجتماعی و فرهنگی آنان را فراهم می‌کند و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند با کاهش هزینه‌های درمانی و ارتقای کیفیت زندگی، منافع قابل‌توجهی برای جامعه به همراه داشته باشد.

باقرزاده همچنین درس تربیت‌بدنی را فرصتی کم‌نظیر برای تقویت نشاط مدرسه‌ای و آموزش عملی ارزش‌های اخلاقی دانست و گفت: فعالیت‌های ورزشی گروهی، زمینه مناسبی برای پرورش مسئولیت‌پذیری، همکاری، جوانمردی، حمایت از دیگران و تقویت روحیه کار تیمی در دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

افزایش پوشش مراقبان سلامت به حدود ۴۰ درصد

رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش، در تشریح اقدامات انجام‌شده برای بهبود توزیع نیروی انسانی، به وضعیت مراقبان سلامت مدارس اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، میزان تأمین نیروی مراقب سلامت نسبت به نیاز برآوردشده حدود ۲۸ درصد بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، این شاخص در دو سال گذشته به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به تداوم محدودیت‌های نیروی انسانی، ابراز امیدواری کرد که این میزان در سال آینده به ۵۰درصد و سپس به بیش از آن افزایش یابد تا شمار بیشتری از دانش‌آموزان از خدمات مراقبان سلامت برخوردار شوند.

باقرزاده افزود: برای سومین سال متوالی، سالانه هزار سهمیه استخدامی ماده ۲۸ به حوزه مراقبان سلامت اختصاص یافته است تا زمینه تقویت نیروی انسانی این بخش فراهم شود. همچنین مرکز منابع انسانی آمادگی دارد پیشنهاد‌های کارشناسی و راهکار‌های اجرایی مؤثر برای توسعه خدمات سلامت مدارس را بررسی و در چارچوب ظرفیت‌های موجود از آنها حمایت کند.

وی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه ساعات فعالیت گروه‌های آموزشی اظهار کرد: در برخی شاخص‌ها، سهم تخصیص‌یافته به حوزه تربیت‌بدنی حدود ۳۲ درصد بوده است که برنامه‌ریزی شده این میزان در ماه‌های آینده افزایش یابد و در سال آینده به میانگین سایر معاونت‌ها نزدیک شود.

وزارت آموزش‌وپرورش تدریس تخصصی تربیت‌بدنی را از ابتدایی تا متوسطه پیگیری می‌کند

باقرزاده با اشاره به ضرورت نگاه یکپارچه به درس تربیت‌بدنی در تمام دوره‌های تحصیلی گفت: درس تربیت‌بدنی باید مانند سایر دروس رسمی از دوره ابتدایی تا پایان متوسطه مورد توجه قرار گیرد و نیروی انسانی موردنیاز آن، اعم از ساعات موظف و غیرموظف، متناسب با نیاز مدارس تأمین شود.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش افزود: با وجود این محدودیت‌ها، موضوع استفاده از ظرفیت ساعات حق‌التدریس برای تقویت تدریس تخصصی تربیت‌بدنی در استان‌ها در حال پیگیری است تا در صورت فراهم‌شدن شرایط، بخشی از نیاز مدارس از این مسیر تأمین شود.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تدریس غیرتخصصی تربیت‌بدنی تصریح کرد: وضعیت ابلاغ‌های غیرمرتبط در استان‌ها بررسی و موارد شناسایی‌شده به ادارات کل اعلام شده است. هدف آن است که حتی در شرایط کمبود ساعت، کیفیت آموزش حفظ شود و درس تربیت‌بدنی توسط نیروی متخصص ارائه شود.

رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش از شناسایی تعداد زیادی از معلمان تربیت‌بدنی شاغل در خارج از حوزه تخصصی خود خبر داد و گفت: بخشی از این نیرو‌ها در پست‌های اداری، مسئولیت‌های اجرایی مدارس یا مأموریت در سایر دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است از سال آینده، در سامانه‌های مربوط، سهم نیرو‌های حوزه تربیت‌بدنی و سلامت در مسئولیت‌های اجرایی متناسب با سهم این حوزه از کل نیروی انسانی تعیین شود تا ضمن تأمین نیاز‌های مدیریتی مدارس، مأموریت اصلی این نیرو‌ها نیز آسیب نبیند.

باقرزاده با اشاره به هدف‌گذاری وزارت آموزش‌وپرورش برای دستیابی به نسبت یک معلم تربیت‌بدنی به ازای هر ۲۸۰دانش‌آموز تا پایان برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: تحقق این هدف از طریق استخدام‌های جدید و بازگشت نیرو‌های دارای تخصص به حوزه فعالیت خود دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی در برخی دوره‌های تحصیلی مواجه هستند، می‌توان از ظرفیت نیرو‌های موجود برای جبران کمبود‌های بخش‌های دیگر استفاده کرد و هم‌زمان، معلمان تربیت‌بدنی را به مأموریت تخصصی خود بازگرداند.

مرکز منابع انسانی تغییر سمت به مراقب سلامت را با رعایت شرایط تخصصی بررسی می‌کند

باقرزاده با اشاره به امکان بررسی درخواست‌های تغییر سمت به حوزه مراقبان سلامت گفت: مرکز منابع انسانی برای تسهیل این فرایند آمادگی دارد، اما تناسب رشته تحصیلی با رشته شغلی و احراز صلاحیت حرفه‌ای افراد باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: فرایند تغییر سمت باید با بررسی تخصصی، مصاحبه و نظارت کارشناسی انجام شود تا کیفیت خدمات سلامت مدارس تحت تأثیر قرار نگیرد. همچنین برخورداری از تحصیلات مرتبط و شرایط لازم برای احراز شغل، از معیار‌های مهم در این زمینه خواهد بود.

آموزش‌وپرورش ساختار مدیریتی مجتمع‌های ورزشی را بازنگری می‌کند

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، از پیگیری بازنگری در ساختار مدیریتی مجتمع‌های ورزشی خبر داد و گفت: در ساختار پیشنهادی، اجزای مختلف هر مجتمع، از جمله استخر‌ها و سایر واحد‌های ورزشی، زیر نظر یک مدیر مجتمع فعالیت خواهند کرد تا از تعدد مدیریت‌ها و موازی‌کاری جلوگیری شود و امکان اداره یکپارچه مجموعه فراهم آید.

وی با اشاره به ضرورت توجه به حجم مسئولیت مدیران و کارکنان این مجموعه‌ها افزود: کارانه عملکرد مدیران مجتمع‌های ورزشی نیز در چارچوب مصوبه مربوط به مدیران مدارس پیش‌بینی شده است. بر این اساس، میانگین ماهانه ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به‌عنوان مبنای کارانه عملکرد در نظر گرفته شده و توزیع نهایی آن با توجه به عملکرد افراد در اختیار استان‌ها و شهرستان‌هاست.

باقرزاده همچنین از طی‌شدن بخش عمده مراحل پیگیری برای برخورداری مدیران مجتمع‌های ورزشی از حق مدیریت متناسب خبر داد و ابراز امیدواری کرد با دریافت تأییدیه نهایی، احکام مشمولان اصلاح شود.

وی با اشاره به برنامه‌های مربوط به توسعه کانون‌های تندرستی و استعدادیابی دانش‌آموزی گفت: اساسنامه این کانون‌ها تدوین شده و مراحل تصویب آن پیگیری شده است. همچنین موضوع تأمین نیروی انسانی موردنیاز این مجموعه‌ها پذیرفته شده و برنامه‌ریزی برای تأمین تدریجی نیرو‌ها از سال آینده در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری با اشاره به فعالیت ۱۲۴ کانون تندرستی و استعدادیابی افزود: توسعه این کانون‌ها در مقیاس گسترده‌تر، نیازمند پیش‌بینی دقیق ظرفیت‌های نیروی انسانی و تأمین منابع لازم خواهد بود.

باقرزاده در پایان با اشاره به بازنگری شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی، از مدیران و کارشناسان استان‌ها خواست پیشنهاد‌های خود را برای اصلاح فرایند‌ها ارائه کنند و گفت: اصل شیوه‌نامه سال گذشته برای سال جاری معتبر است و در صورت نیاز، اصلاحات جزئی و تغییرات ضروری به اطلاع استان‌ها خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به پیگیری پیشنهاد‌های مرتبط با ساعات کار مراقبان سلامت اظهار کرد: پیشنهاد افزایش ساعت کار هفتگی این نیرو‌ها به ۲۴ ساعت و برخورداری آنان از امتیازات مرتبط، در شورای راهبری دستگاه مطرح و تصویب شده بود، اما سازمان اداری و استخدامی با این پیشنهاد‌ها موافقت نکرده است و پیگیری موضوع باید از مسیر‌های قانونی مربوط ادامه یابد.