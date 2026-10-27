به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: فعالیت سامانه بارشی در برخی نقاط بویژه نیمه شرقی وارتفاعات شمالی و شمال شرقی در قالب رگبار باران گاهی رعدوبرق و احتمال تگرگ، مه آلودگی و کاهش دید در محور‌های شمالی، در برخی نقاط باد شدید و گردوخاک، کاهش نسبی و تدریجی دما بین ۲ تا ۴ درجه خواهد بود.

ایرج مصطفوی با بیان اینکه انتظار می‌رود کنترل و لایروبی شبکه آبراه‌های استان و جوی‌ها، کانال‌ها و آبراه‌ها و دهانه پل‌ها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دام‌ها در ارتفاعات، مهمترین توصیه‌های هواشناسی محسوب می‌شود.

وی محکم کردن سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره از جمله توصیه‌های مهم و پیشگیرانه از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.