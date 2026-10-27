میزان تردد ورودی و خروجی استان خراسان رضوی در ماه مهرماه با بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه، با کاهش کمتر از یک درصد نسبت به مدت مشابه پارسال همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، با اعلام آمار‌های تردد در ماه مهر، گفت: بیشترین حجم تردد در این ماه مربوط به روز ۳ مهر با ۱۰۷ هزار و ۳۳۳ وسیله نقلیه بوده است.

کاظم قلاسی با اشاره به داده‌های سامانه‌های ترددشمار افزود: در روز ۳۰ مهرماه، بیشترین انباشت خودرو در استان با بیش از ۲۳ هزار وسیله نقلیه ثبت شد که ۲۴ درصد از این میزان را خودرو‌های غیربومی تشکیل دادند. در میان پلاک‌های رویت‌شده، پلاک‌های استان‌های تهران، اصفهان و خراسان شمالی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.

وی در ادامه با اشاره به مقاصد سفر استان‌ها در ماه مهر، تهران را با ۱۳ درصد در رتبه نخست قرار داد.

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی همچنین در بخش نظارتی و برخورد با تخلفات گفت:از میان پلاک‌های رویت‌شده، بیش از ۶۰ هزار پلاک متخلف شناسایی شده‌اند.

قلاسی افزود: سامانه‌های توزین در حال حرکت نیز طی این ماه، ۸۱۰ مورد تخلف اضافه تناژ قطعی را در استان ثبت کرده‌اند.

معاون فنی راهداری خراسان رضوی در پایان با یادآوری امکان استفاده از سامانه‌های اطلاع‌رسانی، از شهروندان خواست برای آگاهی از آخرین وضعیت محور‌های جاده‌ای و مشاهده تصاویر برخط دوربین‌های نظارتی، از سایت، نرم‌افزار و سامانه تلفنی ۱۴۱ استفاده کنند.