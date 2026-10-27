عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده امروز پنجم آبان، در شمال اصفهان و شاهین‌شهر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ساعت ۱۱ امروز تا ۱۵ بعدازظهر، عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در مناطق شمال اصفهان و شاهین‌شهر انجام می‌شود.

منصور شیشه‌فروش افزود: صدا‌های انفجار شنیده‌شده در این مناطق مربوط به عملیات معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده است و شهروندان نگرانی نداشته باشند.

وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این عملیات را از منابع رسمی دنبال کنند.