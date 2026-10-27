به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با اشاره به تلاش برای گسترش در کشت کلزا در اراضی خرمشهر از آغاز عملیات کشت کلزا در منطقه غرب کارون خبر داد.

حسن دشتی‌نژاد اظهار کرد: عملیات کشت کلزا در سطح ۲۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه غرب کارون آغاز شد.

وی افزود: گسترش کشت این محصول در راستای تنوع‌بخشی به الگوی کشت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی منطقه دنبال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر در ادامه با اشاره به اهمیت این محصول بیان کرد: کلزا به‌عنوان یکی از دانه‌های روغنی مهم، نقش مؤثری در تأمین روغن مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات دارد.

دشتی‌نژاد پیش‌بینی کرد که با کشت این محصول در سطح ۲۱۰ هکتار، زمینه تولید ۳۵۰ تن کلزا فراهم شود.

وی بر اهمیت رعایت توصیه‌های فنی و استفاده از راهنمایی کارشناسان جهاد کشاورزی برای دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع تاکید کرد.

استان خوزستان با تولید ۶۸ هزار و ۱۸ تن از این دانه روغنی و راهبردی در سال زراعی گذشته در جایگاه نخست کشور قرار داد.

خرمشهر با سطح ۶۵۵ هکتار و برداشت ۱ هزار و ۷۰۰ تن از این دانه روغنی و راهبردی در سال زراعی گذشته نقش بسزایی در تولید کلزا در بین شهر‌های مختلف خوزستان دارد.

استان خوزستان با همت کشاورزان همانند سال گذشته موفق به کسب رتبه برتر کشور در تولید کلزا شد.