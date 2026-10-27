مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به اولویت‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی، تسریع در گردش واگن‌ها و تشکیل قطار‌های باری سنگین را از راهکار‌های اصلی افزایش بهره‌وری حمل بار و تقویت مبادلات ریلی منطقه‌ای دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، در نشست کمیسیون عالی گراف حمل‌ونقل ریلی گفت:تأمین ظرفیت موردنیاز ناوگان و آمادگی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران، به‌ویژه در مسیر‌های منتهی به مشهد مقدس را از اولویت‌های راه‌آهن از اولویت های راه آهن است .

جباری تأمین واگن موردنیاز صاحبان کالا، رفع موانع حمل بار‌های بین‌المللی و صادراتی و کاهش زمان توقف واگن‌ها را برای افزایش بهره‌وری بخش باری ضروری دانست و بر استفاده بهینه از ظرفیت لکوموتیو‌ها و تشکیل قطار‌های باری سنگین در محور‌های دارای ظرفیت و شرایط فنی مناسب تأکید کرد. توسعه حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی و افزایش جابجایی بار‌های صادراتی نیز از دیگر محور‌های سخنان وی بود.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین تأمین امنیت زیرساخت‌ها و سیر ایمن قطار‌ها را ضروری خواند و بر تقویت همکاری پلیس و حراست راه‌آهن، افزایش گشت‌زنی در خطوط و مقابله با سرقت تجهیزات ریلی تأکید کرد.

میرحسن موسوی ، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن نیز با اشاره به استقبال مسافران از قطار‌های مسافری، بر افزایش آماده‌به‌کاری ناوگان و اجرای دقیق تعمیرات اساسی لکوموتیو‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات در مسیر‌های پرتردد تأکید کرد و کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی سفر و کاهش تصادفات جاده‌ای و آلودگی هوا را از مزایای توسعه حمل‌ونقل ریلی برشمرد.

در ادامه این نشست، مدیران کل راه‌آهن شمال ۲، غرب، یزد و هرمزگان و مدیر خاور شرق گزارش‌هایی از برنامه‌های افزایش بهره‌وری ناوگان، شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای، جذب بار‌های جدید و تقویت سهم حمل‌ونقل ریلی در جابجایی بار ارائه کردند. این گزارش‌ها با هدف اجرای طرح‌های ارتقای بهره‌وری و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای شبکه ریلی در مناطق ارائه شد تا با پیگیری مرحله‌به‌مرحله هر طرح، گلوگاه‌های حمل بار و مسافر رفع و سهم ریل در حمل‌ونقل کشور افزایش یابد.