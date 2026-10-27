به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در این رقابت‌ها ۱۸۹ تیم حضور دارند که در ۳۲ گروه ۶ تیمی و یک گروه ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه تیم‌های اول تا ششم به ترتیب به دسته‌های یک تا ۶ راه می‌یابند.

تیم ایران در ادامه دیدار‌های خود در گروه آر ۲ - ۱ از سد تیم موریس گذشت.

تیم ایران پیش از این با ۶ گل تیم‌های گویان و برونئی دارالسلام را شکست داد، ۴ - ۳ از سد ویتنام گذشت و ۱ - ۳ مغلوب تیم بوسنی و هرزگوین شد. در جدول گروه آر تیم ایران با ۱۲ امتیاز پس از تیم ۱۵ امتیازی بوسنی در رده دوم قرار گرفت و به دسته دوم (برای رده‌های ۳۳ تا ۶۴) رفت.

تیم ایران در این جدول فردا با تیم چین رو‌به‌رو می‌شود.