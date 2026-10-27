کنفرانس منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه درباره سالمندی جمعیت، با حضور نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و با شرکت هیئتی از جمهوری اسلامی ایران، در شهر هانگژو چین آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از چین؛ در این کنفرانس که از پنجم تا هشتم آبان برگزارمی‌شود، سید جواد حسینی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشورمان، در رأس هیئتی از ایران حضور دارد.

این رویداد با شعار «همگرایی، نوآوری و پایداری؛ دستورکار مشترکی برای سالمندی جمعیت»، با میزبانی مشترک دولت چین، سازمان بین‌المللی هلپ‌ایج و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و حدود ۷۰۰ نفر از نمایندگان دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، دانشگاهیان، جوامع مدنی و بخش خصوصی در آن شرکت دارند.

اقتصاد نقره‌ای، فناوری و هوش مصنوعی، مراقبت پایدار از سالمندان و توسعه جوامع دوستدار سالمند، چهار محور اصلی این کنفرانس است. شرکت‌کنندگان در بیش از ۵۰ برنامه عمومی و تخصصی، ضمن تبادل تجربیات کشورها، راهکار‌های مشترک برای پاسخ‌گویی به پیامد‌های افزایش جمعیت سالمند و ارتقای کیفیت زندگی این گروه را بررسی می‌کنند.

سالمندی جمعیت، به یکی از مسائل مهم سیاست‌گذاری در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده است؛ منطقه‌ای که کشور‌ها در آن با سرعت‌های متفاوتی از تغییر ساختار سنی جمعیت روبه‌رو هستند. افزایش نیاز به خدمات سلامت و مراقبت بلندمدت، تأمین منابع مالی دوران بازنشستگی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی سالمندان، از جمله موضوعات مرتبط با این تحول جمعیتی است.

کنفرانس منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه درباره سالمندی جمعیت از سال ۲۰۰۲ به‌صورت دوسالانه برگزار می‌شود و در بیش از دو دهه گذشته، به بستری برای تبادل تجربیات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه سیاست‌گذاری سالمندی تبدیل شده است. ایران نیز پیش‌تر میزبان این رویداد بوده است.

تقویت همکاری‌های بین‌المللی، حمایت از حقوق سالمندان، بهره‌گیری از تجارب موفق کشور‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سالمندان در جامعه، از اهداف کنفرانس امسال اعلام شده است.