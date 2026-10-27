فعالیت طوفان تندری و بارش باران دیشب در هرمزگان شادی مردم و کشاورزان را به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشترین بارندگی در بندرکنگ با ۸ و نیم میلیمتر، سردشت بشاگرد با ۸ و سه دهم و روستا ها‌ی مهرگان و گزیر بندرلنگه به ترتیب با ۷ و ۶ میلیمتر ثبت شده است.

سعیده خوارزمی افزود: همچنین در روستای مُلکَن بشاگرد ۳ میلیمتر، بندرلنگه ۲ و هفت دهم و روستای شناس هم یک میلیمتر باران بارید.

وی گفت: ناپایداری جوی و طوفان تندری امروز و فردا نیز در هرمزگان ادامه دارد.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز رشد و گسترش ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، طوفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و سیلابی شدن مسیلها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هواپیش بینی می‌شود.