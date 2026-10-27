به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: در راستای توسعه فضا‌های آموزشی مدرسه ۶ کلاسه رهبر شهید امام خامنه‌ای شهرستان حمیدیه در مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای ۵۷۵ مترمربع ساخته شده است.

بابک ربیعی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار داشت: فراهم‌کردن فضای آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان، یکی از گام‌های اساسی در مسیر تحقق عدالت آموزشی است و تلاش مجموعه نوسازی مدارس استان بر این است که با توسعه و تجهیز مدارس، زمینه تحصیل شایسته برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف خوزستان فراهم شود.