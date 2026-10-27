رئیس هیئت پارلمانی ایران در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس صلح و توسعه را دو روی یک حقیقت دانست و گفت: صلح، بستر پیشرفت است و توسعه عادلانه، ضامن پایداری صلح؛ هیچ توسعه‌ای در سایه تهدید و تجاوز دوام نمی‌آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد نادری رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس در دهلی‌نو پایتخت هندوستان در سخنرانی خود در چهارمین نشست این مجمع که امروز (سه شنبه، ۵ آبان ماه) با موضوع «پایداری؛ نقش مجالس در ساخت آینده‌ای پایدار و فراگیر برای ملت‌های ما» ارائه کرد، خطاب به رؤسای هیئت‌های پارلمانی و نمایندگان مجالس کشور‌های عضو بریکس حاضر در این دوره از اجلاس گفت: رؤسای محترم هیئت‌های پارلمانی و نمایندگان ارجمند مجالس کشور‌های عضو بریکس؛ مایه خرسندی است که درباره یکی از بنیادی‌ترین مسئولیت‌های مشترکمان، یعنی ساختن آینده‌ای پایدار، امن و فراگیر برای ملت‌هایمان، سخن می‌گویم.

‌نمی‌توان از توسعه پایدار سخن گفت، اما نسبت به جنگ و ناامنی بی‌تفاوت ماند

نادری با اشاره به اینکه پایداری، بیش از هر چیز به معنای پاسداری از امنیت و کرامت انسانی، احترام به حاکمیت ملی، تضمین فرصت‌های عادلانه توسعه و اطمینان از آن است که نسل‌های آینده، وارث صلح و رفاه باشند؛ نه ویرانی و ناامنی، ادامه داد: هیچ کشوری در فضای تهدید نظامی و بی‌ثباتی اقتصادی نمی‌تواند آینده‌ای مطمئن بسازد. جنگ فقط ویرانی امروز نیست بلکه سرقت فرصت‌های فرداست چرا که منابعی که باید صرف آموزش، سلامت، فناوری، اشتغال و زیرساخت‌ها شوند، به بازسازی خسارات و مقابله با ناامنی اختصاص می‌یابند.

رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس در ادامه تصریح کرد: در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، (۹ اسفند ۱۴۰۴) در حالی که مذاکرات دیپلماتیک در جریان بود، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی حملات نظامی خود را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند. حملاتی که با مقاومت بی‌نظیر مردم ایران مواجه شد و فشار‌های همه‌جانبه علیه ملت ایران همچنان ادامه دارد. نمی‌توان از توسعه پایدار سخن گفت، اما نسبت به جنگ و ناامنی بی‌تفاوت ماند؛ نمی‌توان از رفاه ملت‌ها دفاع کرد، اما حاکمیت آنها را نادیده گرفت. جنگ فقط ویرانی امروز نیست؛ سرقت فرصت‌های فرداست و بخشی از آینده یک ملت را هدف قرار می‌دهد.

امنیت تأسیسات هسته‌ای نباید قربانی محاسبات سیاسی و نظامی شود

وی با بیان اینکه حملات نظامی علیه ایران از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور، آزمونی جدی برای اعتبار حقوق بین‌الملل، اصل منع توسل به زور، امنیت هسته‌ای و مسئولیت جامعه بین‌المللی است، خطاب به نمایندگان پارلمان‌های حاضر در این نشست عنوان کرد: اگر تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز از تعرض نظامی مصون نباشند، چگونه می‌توان از امنیت هسته‌ای و اعتبار قواعد بین‌المللی سخن گفت؟ چنین حملاتی، افزون بر مخاطرات حقوقی و امنیتی، محیط‌زیست، سلامت انسان‌ها و نسل‌های آینده را نیز به خطر می‌اندازند. امنیت این تأسیسات مسئولیتی مشترک و فرامرزی است و نباید قربانی محاسبات سیاسی و نظامی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: تجربه جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نشان داد امنیت ملی، اقتصاد ملی و رفاه عمومی از یکدیگر جدایی ناپذیرند. جنگ به میدان نبرد محدود نمی‌ماند؛ تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال، امنیت غذایی و انرژی، زنجیره‌های تأمین و هزینه‌های زندگی را نیز متأثر می‌کند. مردم عادی، خانواده‌ها، کودکان، کارگران و کسب‌وکار‌های کوچک اغلب سنگین‌ترین هزینه‌ها را می‌پردازند؛ از این رو حمایت از غیرنظامیان و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه پایدار است.

انتظار خویشتن‌داری از کشوری که امنیتش مورد تعرض قرار گرفته، راه‌حل بحران نیست

نادری با تاکید بر اینکه ملت ایران صلح‌طلب و خواهان ثبات است؛ اما صلح را با تسلیم، خوش‌بینانه‌انگاری یا دیپلماسی با چشم‌پوشی از حقوق مشروع مسلم خود اشتباه نمی‌گیرد، اظهار داشت: ایران در دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی خود قاطع خواهد بود. صلح پایدار مستلزم احترام متقابل، رعایت حقوق بین‌الملل و به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع ملت‌هاست. انتظار خویشتن‌داری از کشوری که امنیت و حاکمیتش مورد تعرض قرار گرفته، راه‌حل بحران نیست.

وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم در پیوند میان جنگ و توسعه، امنیت مسیر‌های حیاتی تجارت و انرژی است. خلیج فارس و تنگه هرمز، به دلیل جایگاه راهبردی خود در تجارت جهانی و امنیت انرژی، اهمیتی فراتر از منطقه دارند. امنیت دریایی را نمی‌توان از امنیت عمومی منطقه جدا کرد و نمی‌توان انتظار داشت مسیر‌های حیاتی تجارت جهانی امن بمانند، اما تهدید‌های نظامی، تشدید تنش‌ها و نگرانی‌های مشروع کشور‌های ساحلی نادیده گرفته شوند.

«بریکس» می‌تواند بستری مؤثر برای پیوند امنیت منطقه‌ای با توسعه پایدار باشد

نادری در ادامه تاکید کرد: امنیت، گزینشی نیست و منافع اقتصادی هیچ کشوری نباید با نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی دیگران تأمین شود. در این چارچوب، بریکس می‌تواند با حمایت از گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و سازوکار‌های کاهش تنش، مانع تبدیل بحران‌های امنیتی به بحران‌های گسترده اقتصادی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بریکس می‌تواند بستری مؤثر برای پیوند امنیت منطقه‌ای با ثبات اقتصادی و توسعه پایدار باشد؛ اما این ظرفیت زمانی به قدرت واقعی تبدیل می‌شود که از توافق‌های کلی فراتر رویم و همکاری‌ها را به برنامه‌هایی عملی، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی تبدیل کنیم؛ برنامه‌هایی که نتایج آن در زندگی مردم دیده شوند.

هیچ توسعه‌ای در سایه تهدیدو تجاوز دوام نمی‌آورد/تاریخ مارا با آنچه برای فردای ملت‌هایمان انجام می‌دهیم، داوری خواهد کرد

رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس در پایان با بیان اینکه حقیقت بنیادین این است که هیچ آینده پایداری بر ویرانه‌های جنگ بنا نمی‌شود؛ هیچ صلح ماندگاری بدون عدالت شکل نمی‌گیرد و هیچ توسعه‌ای در سایه تهدید، تجاوز و نادیده‌گرفتن حقوق ملت‌ها دوام نمی‌آورد، خاطرنشان کرد: صلح و توسعه دو روی یک حقیقت‌اند: صلح، بستر پیشرفت است و توسعه عادلانه، ضامن پایداری صلح. تاریخ درباره ما نه با آنچه امروز بر زبان می‌آوریم بلکه با آنچه برای فردای ملت‌هایمان انجام می‌دهیم، داوری خواهد کرد.

هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس به عنوان رئیس هیئت پارلمانی ایران، عباس مقتدایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند و علی حدادی نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند به منظور شرکت در دوازدهمین مجمع پارلمانی گروه بریکس به دهلی نو پایتخت هندوستان سفر کرده‌اند.