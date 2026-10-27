رئیس کل دادگستری استان قم با حضور در اداره کل بهزیستی، به همراه دادستان و جمعی از معاونان قضایی، به‌صورت چهره‌به‌چهره به مشکلات و درخواست‌های قضایی ۲۰ نفر از مددجویان رسیدگی کرد؛ نشستی که در آن موضوعاتی از جمله پرونده‌های مالی، اعسار، اعطای مرخصی و فرزندخواندگی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، در حاشیه این دیدار با اشاره به برگزاری جلسات ملاقات مردمی برای گروه‌های مختلف جامعه اظهار کرد: در طول سال، دیدار‌های متعددی با خانواده‌های شهدا در بنیاد شهید، مددجویان کمیته امداد و مددجویان بهزیستی برگزار می‌شود تا مسائل و مشکلات آنان با حضور مستقیم مسئولان قضایی بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی افزود: در این دیدار، درخواست‌های متعددی در زمینه اعطای مرخصی، پرونده‌های مالی، اعسار، فرزندخواندگی و مسائل مربوط به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مطرح شد که با بررسی موارد، اقدامات لازم برای گره‌گشایی از مشکلات مددجویان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به همکاری مشترک دستگاه قضایی و بهزیستی در حوزه فرزندخواندگی تصریح کرد: با تعامل و هماهنگی میان این دو مجموعه، پرونده‌های فرزندخواندگی در استان تعیین تکلیف شده و در حال حاضر پرونده معوقی در این زمینه وجود ندارد.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین موسوی ادامه داد: روند رسیدگی به پرونده‌های فرزندخواندگی در قم به کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیده است و درخواست‌های مطرح‌شده در این حوزه با سرعت قابل قبولی بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند؛ موضوعی که قم را در زمره استان‌های موفق کشور در این زمینه قرار داده است.

وی همچنین با تأکید بر استمرار ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با اقشار آسیب‌پذیر خاطرنشان کرد: برنامه دستگاه قضایی استان این است که به‌طور میانگین هر دو ماه یک‌بار با حضور در اداره کل بهزیستی، پرونده‌های مددجویان دارای معلولیت و سایر افرادی را که به خدمات قضایی نیاز دارند، بررسی کند.

رئیس کل دادگستری استان قم در پایان تأکید کرد: رسیدگی مستقیم به درخواست‌های مددجویان بهزیستی و کمیته امداد با هدف کاهش مشکلات حقوقی و قضایی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و تسهیل دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات قضایی دنبال می‌شود.