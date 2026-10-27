در منطقه هامون سیستان و بلوچستان، حدود ۹۰۰ خانوار عشایری با جمعیت دامی بالغ بر ۲۵ هزار رأس دام سبک از خدمات دامپزشکی بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: توجه به مسائل و نیاز‌های دامداران، به‌ویژه در زمینه تأمین اقلام مورد نیاز برای حفظ سلامت دام، نقش مهمی در پایداری فعالیت‌های دامپروری و حمایت از معیشت خانوار‌های عشایری دارد.

مرتضی سرگزی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی عشایر شهرستان هامون افزود: در نشست برگزارشده با دامداران عشایری، موضوعاتی از جمله تأمین و توزیع مکمل‌های خوراکی دام، دارو‌های ضدانگل و واکسن انتروتوکسمی مطرح شد که بررسی و پیگیری این نیاز‌ها در چارچوب وظایف و برنامه‌های دامپزشکی حائز اهمیت است.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حاشیه این نشست اشاره کرد و گفت: در راستای کمک به کنترل انگل‌های خارجی دام، ۱۹۰ لیتر سم مورد نیاز میان عشایر شهرستان هامون توزیع شد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت خدمات پیشگیرانه دامپزشکی بیان کرد: حفظ سلامت دام، پیشگیری از بیماری‌ها و توجه به نیاز‌های بهداشتی دامداران، از عوامل مؤثر در صیانت از سرمایه‌های دامی و پشتیبانی از تولید در مناطق عشایری است.