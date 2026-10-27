معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ابراهیم خدایی، رئیس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران را به‌عنوان راهبر طرح شهر هوشمند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی رئیس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، اعلام کرد: این انتصاب در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه‌های کشور در توسعه شهر‌های هوشمند و تقویت هماهنگی میان نهاد‌های دانشگاهی، پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، راه‌اندازی شورای راهبری شهر هوشمند وزارت علوم، تهیه اسناد راهبردی و نقشه راه و ایجاد هماهنگی‌های بین‌دستگاهی از مهم‌ترین مأموریت‌های محوله راهبر طرح شهر هوشمند وزارت علوم خواهد بود.

ایجاد زمینه تقویت نقش دانشگاه تهران و پردیس بین‌المللی کیش در راهبری علمی و فناورانه طرح‌های توسعه شهر هوشمند در سطح ملی و گسترش همکاری‌های دانشگاه، دولت و زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، به شکل‌گیری الگو‌های اجرایی نوآورانه در حوزه مدیریت و توسعه پایدار شهر‌های هوشمند از نتایج فعالیت راهبر طرح شهر هوشمند وزارت علوم خواهد بود.