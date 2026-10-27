رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با تأکید بر ضرورت هم‌سویی برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس سمپاد، گفت: تربیت دانش‌آموزان اثرگذار نیازمند توجه هم‌زمان به توانمندی‌های علمی، مهارت‌های فردی و اجتماعی و مسئولیت‌پذیری آنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام یاوری در گردهمایی رؤسای ادارات استعداد‌های درخشان آموزش‌وپرورش کشور که در حاشیه سی‌ویکمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعداد‌های درخشان برگزار شد، به تبیین مأموریت تربیتی سمپاد و الزامات تحقق الگوی تربیت دانش‌آموزان اثرگذار پرداخت.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های ارزیابی عملکرد مدارس استعداد‌های درخشان اظهار کرد: عملکرد دانش‌آموزان تنها متأثر از مدرسه نیست و خانواده، رسانه، جامعه و گروه همسالان نیز در شکل‌گیری شخصیت و توانمندی‌های آنان نقش دارند؛ ازاین‌رو، هم‌افزایی و انسجام میان مدیران و دست‌اندرکاران سمپاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یاوری با تأکید بر ضرورت وجود الگوی تربیتی مشترک در مدارس سمپاد، شعار «هر نیاز کشور، یک سمپادی آماده اثرگذاری» را بیانگر هدف بنیادین این سازمان دانست و افزود: برای تحقق این هدف باید مشخص شود دانش‌آموز موفق سمپادی چه ویژگی‌هایی دارد و مدارس چگونه می‌توانند زمینه نقش‌آفرینی مؤثر او را در پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور فراهم کنند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با تشریح مفهوم اثرگذاری خاطرنشان کرد: اثرگذاری تنها به موفقیت‌های علمی، کسب مدال یا دستیابی به رتبه‌های برتر محدود نمی‌شود؛ بلکه حل مسائل کشور، مشارکت در فعالیت‌های علمی و فناورانه، جریان‌سازی فرهنگی و اجتماعی، تقویت اعتمادبه‌نفس ملی، کارآفرینی و تولید ثروت، مدیریت منابع و انتقال دانش و فناوری نیز از جلوه‌های اثرگذاری به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: تربیت افراد اثرگذار مستلزم آن است که دانش‌آموزان، افزون بر دانش تخصصی، از مهارت‌های یادگیری، ارتباط مؤثر، تفکر راهبردی، مدیریت و رهبری، کار گروهی و مسئولیت‌پذیری برخوردار شوند و بتوانند آموخته‌های خود را در موقعیت‌های واقعی به کار گیرند.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش، توجه به ۲۵ شایستگی تربیتی در دوره متوسطه را از محور‌های الگوی تربیتی سمپاد برشمرد و گفت: این شایستگی‌ها برای ایجاد هم‌راستایی در برنامه‌های تربیتی مدارس از پایه هفتم تا دوازدهم تدوین شده‌اند و می‌توانند راهنمای مدیران و معلمان در طراحی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی باشند.

وی افزود: مدارس می‌توانند با توجه به شرایط منطقه و نیاز‌های دانش‌آموزان، بر شایستگی‌های اولویت‌دار تمرکز بیشتری داشته باشند.

یاوری همچنین بر اهمیت خودشناسی و خودمدیریتی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: مدارس باید فرصت‌هایی فراهم کنند تا دانش‌آموزان توانایی‌ها و محدودیت‌های خود را بهتر بشناسند، هیجان‌های خود را مدیریت کنند و با پذیرش مسئولیت‌های واقعی، مهارت‌های عملیاتی و مدیریتی خود را توسعه دهند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، تقویت سلامت جسمی و روانی، مهارت‌های حرفه‌ای و اقتصادی، سواد رسانه‌ای، توانایی انتقال دانش و تجربه و رعایت اصول اخلاقی را در کنار پیشرفت علمی، از ضرورت‌های رشد دانش‌آموزان دانست.

وی در ادامه، مشارکت در حل مسائل کشور، ایفای نقش در مدیریت تحولات و تقویت حلقه‌های میانی جامعه را سه نتیجه مورد انتظار از تربیت دانش‌آموزان اثرگذار برشمرد و تأکید کرد: دانش‌آموزان باید برای شناخت مسائل، تصمیم‌گیری آگاهانه و مشارکت مسئولانه در پیشرفت کشور آماده شوند.

یاوری در پایان، با دعوت از رؤسای ادارات استعداد‌های درخشان آموزش‌وپرورش برای مشارکت در تحقق الگوی تربیتی سمپاد، بر ضرورت هم‌سویی در اولویت‌ها و برنامه‌های اجرایی تأکید کرد تا مدارس استعداد‌های درخشان، در کنار پرورش توانمندی‌های علمی، زمینه رشد شخصیتی و شکل‌گیری نسلی مسئولیت‌پذیر و آماده اثرگذاری را فراهم کنند.