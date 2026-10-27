به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانش‌آموزان ایرانی در پویش «برپا» با تولید ویدئو‌های یک‌دقیقه‌ای، درباره آنچه بر دانش‌آموزان و معلمان میناب گذشته، با دانش‌آموزان دیگر کشور‌ها سخن می‌گویند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۰۷ بفرستند.

«راز شهر سوخته»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نهال پخش می‌شود.

این مجموعه داستان سفر چند نوجوان به شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان و آشنایی آنها باشیوه زندگی گذشته مردم این شهر است.

فیلم «روی خوش آقای رحمتی» برای پخش از شبکه مستند رونمایی شد.

شش دهه فعالیت هنری اکبر رحمتی بازیگر پیشکسوت تئاتر، تلویزیون و سینما موضوع این فیلم است.

تولید فصل دوم مجموعه «دورفی» به زودی آغاز می‌شود.

ترویج فعالیت بدنی و ورزش همگانی هدف این مجموعه است.