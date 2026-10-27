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حساب سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، با طرح حمایتی کالابرگ الکترونیک شارژ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت خانوارها تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، شارژ شد.
در حال حاضر، زمانبندی جدید شارژ کالابرگ به جای روزهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه، به روزهای ۱۵، ۲۵ و ۵ هر ماه تغییر کرده و خریدها نیز در بازههای ۱۰ روزه توزیع میشود.
این زمانبندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود.
اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و محصولات کشاورزی، میوه و تره بار است.
محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد.
همچنین، امکان خرید آبزیان از قبیل ماهی، میگو و محصولات پروتئینی نظیر بوقلمون در برخی شهرها فراهم و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده است.