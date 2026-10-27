حساب سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، با طرح حمایتی کالابرگ الکترونیک شارژ شد.

تغییر از ۱۵، ۲۰ و ۲۵ به روز‌های ۱۵، ۲۵ و ۵ هر ماه؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت خانوار‌ها تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، شارژ شد.

در حال حاضر، زمان‌بندی جدید شارژ کالابرگ به جای روز‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه، به روز‌های ۱۵، ۲۵ و ۵ هر ماه تغییر کرده و خرید‌ها نیز در بازه‌های ۱۰ روزه توزیع می‌شود.

این زمان‌بندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و محصولات کشاورزی، میوه و تره بار است.

محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد.

همچنین، امکان خرید آبزیان از قبیل ماهی، میگو و محصولات پروتئینی نظیر بوقلمون در برخی شهر‌ها فراهم و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده است.