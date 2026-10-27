مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به واحد‌های صنعتی استان با هدف رونق تولید و صنایع در شرایط اقتصادی فعلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در دیدار با سیامک فرامرزی، سرپرست جدید بانک صنعت و معدن استان، گفت: با پیگیری‌های انجام شده و در پی سفر مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به گیلان، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار با همکاری بانک صنعت و معدن برای حمایت از واحد‌های صنعتی استان اختصاص یافت که تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان این اعتبارات در قالب تسهیلات حمایتی به واحد‌های صنعتی استان برای رونق تولید و صنعت پرداخت شد.

وی با تاکید بر لزوم تداوم حمایت از واحد‌های صنعتی استان در این شرایط سخت اقتصادی، افزود: بخشی از این منابع مالی حمایتی، به واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سفیدرود که در جریان جنگ رمضان بر اثر اصابت موشک دچار خسارت شده بودند، اختصاص یافت تا روند بازسازی، جبران خسارت و استمرار فعالیت‌های تولیدی این واحد‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل صمت گیلان با قدردانی از همکاری نظام بانکی، بر ضرورت تسهیل بیش از پیش فرآیند‌های اداری و بانکی و تسریع در پرداخت بقیه این تسهیلات به واحد‌های تولیدی واجد شرایط استان تأکید کرد.

سیامک فرامرزی سرپرست بانک صنعت و معدن استان هم در این نشست، توسعه تعاملات بانکی برای بهبود فضای کسب و کار و اشتغال آفرینی را اولویت نخست این بانک دانست و گفت: با هدف ارائه خدمات بیشتر و تسهیل دسترسی صاحبان صنایع، در صدد ایجاد شعبه دیگری غیر از شهر صنعتی رشت در داخل شهر رشت هستیم که با حمایت اداره کل صمت استان و پیگیری موضوع از مرکز، این مهم سریعتر انجام شود.