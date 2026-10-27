کارشناس هواشناسی ایلام از ورود سامانه بارشی به استان از اواخر وقت فردا و فعالیت آن تا شنبه هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام، گفت: جو استان امروز پایدار است و برای فردا افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: سامانه بارشی از اواخر وقت فردا وارد استان می‌شود و تا شنبه هفته آینده فعال می‌ماند؛ در این مدت در برخی ساعات بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

رستمی همچنین تصریح کرد: دمای هوا امروز و فردا تغییر قابل ملاحظه‌ای ندارد، اما از پنجشنبه حدود ۳ تا ۴ درجه کاهش نسبی پیش‌بینی می‌شود.