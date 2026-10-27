سردار معروفی در کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان گفت:ملت ایران در ۴۸ سال گذشته و به ویژه در ۸ ماه گذشت هوشمندی، شجاعت و استکبار ستیزی خود را ثابت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان در گرگان گفت : جهاد ملت ایران در خیابان پشتیبان میدان و پشتیبان دیپلماسی و تولید قدرت در مقابل دشمن است.

سردار حسین معروفی گفت : تولید قدرت برای ما بازدراندگی ،عزت و بزرگی می آورد و دشمنان ما را مایوس می کند بنا بر این باید تمام توان خود را برای تولید قدرت بگذاریم تا دشمنان شکست خورده در حال فرار نتوانند اقدامی کنند.

