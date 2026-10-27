به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، پنجمین دوره طرح شهرداران مدارس با مشارکت شهرداری و آموزش‌وپرورش اردبیل در نواحی یک و دو آغاز شد؛ این طرح با هدف آموزش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و آشنایی دانش‌آموزان با اصول مدیریت شهری اجرا می‌شود تا زمینه مشارکت فعال نسل آینده در اداره جامعه فراهم شود.

اباصلت ابراهیمی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل با قدردانی از همکاری سازنده آموزش و پرورش استان، بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و تعلق شهری، تأمین آگاهی‌های مورد نیاز زندگی شهری در مدرسه، آموزش مهارت‌های زندگی، تقویت روحیه همکاری گروهی و تقسیم کار جمعی است.